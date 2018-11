Ook personeel WFG en Waterlandziekenhuis laat zich massaal inenten tegen griep

HOORN - Ook het personeel van het gefuseerde Westfriesgasthuis in Hoorn en het Waterlandziekenhuis in Purmerend laten zich vaker inenten met de griepprik dan andere jaren. Dat bevestigt een woordvoerder van de ziekenhuizen tegenover NH Nieuws.

Een exacte reden kunnen ze niet geven waarom het ziekenhuispersoneel zich meer laat inenten. Volgens de woordvoerder is er in de ziekenhuizen veel aandacht voor geweest. "En ook verschillende griepgolven onder zowel patiënten als personeel zullen er ongetwijfeld aan hebben bijgedragen."

Zo was er in 2017 een opnamestop in het Westfriesgasthuis omdat er teveel patiënten met griepverschijnselen waren. Een deel moest noodgedwongen op de eerst hulp slapen en anderen werden naar Friesland gestuurd. Ook begin dit jaar hadden verschillende ziekenhuizen, waaronder het Waterlandziekenhuis, door een griepepidemie een beddentekort.

Ook landelijk was er veel aandacht. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen voerde campagne en zelfs minister Bruno Bruins probeerde het ziekenhuispersoneel over te halen door middel van een videoboodschap. "Haal de griepprik, het is een kleine moeite. Bescherm jezelf en de patiënten."



Onvoldoende vaccinaties

Ook bij de Tergooi-ziekenhuizen in Hilversum en Blaricum is dit jaar door ziekenhuismedewerkers enorm veel gebruik gemaakt van de griepprik. De vraag is zelfs zo groot dat er onvoldoende vaccins beschikbaar zijn. Een belangrijke reden voor de grote belangstelling is dat veel artsen en verpleegkundigen de langdurige griepgolf van afgelopen jaar nog vers in het geheugen hebben.

Arts-microbioloog Wendelien Dorigo zag de gevolgen: "Er waren meer zieke mensen en als medewerkers zelf ook griep krijgen, dan versterkt het elkaar. Dan heb je minder personeel om voor de zieke mensen te zorgen en dat gaf een grotere werkdruk."