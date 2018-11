Deel dit artikel:













Jordi (10) was voor één dag de baas bij AZ Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - Tijdens de internationale dag van de kinderrechten had de 10-jarige Jordi uit Langedijk vandaag de volledige zeggenschap bij AZ. Voor het project 'Als een baas', een initiatief van UNICEF Nederland, nam Jordi een dag lang de taken over van algemeen directeur Robert Eenhoorn.

In de ochtend kreeg Jordi de sleutel overhandigd van Robert Eenhoorn. Na een kort gesprek, waarin Eenhoorn nog enkele tips meegaf, begon de werkdag voor de tienjarige AZ-fan. Helpen met de lijnen trekken, de warmtelampen, shirtjes omhangen in de kleedkamer, een wedstrijdshirt drukken in de fanshop en meepraten over de financiële cijfers, waren allerlei taken die Jordi vervulde. Lees ook: Bijna weer fitte Helmer: "Hoop voor de winterstop in actie te komen" Op die manier had Jordi een groot aandeel in de voorbereidingen die de club moest treffen voor het eerstvolgende thuisduel met Willem II op 2 december. Daarnaast kreeg hij nog een opdracht mee gedurende de dag. "Ik hoop dat ik een tip kan krijgen om het hier nog beter te maken", vroeg directeur Eenhoorn hem. Verbeterpunten

Gedurende de dag vond Jordi wel een paar verbeterpunten. "De kleedkamers van de tegenstander mogen wel wat mooier en de gang bij de kleedkamer van AZ is nog een beetje een rommeltje." Uiteindelijk gaf Jordi een tip mee waar Eenhoorn zeker over gaat nadenken. "Er moet meer gebeuren voor kinderfeestjes", besloot Jordi tijdens de afsluitende vergadering op het kantoor van Eenhoorn. 💬 Whatsapp ons!

