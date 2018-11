Taakstraf en rijontzegging geëist voor doodrijden hoogbejaarde fietser

AMSTERDAM - (AT5) De Purmerendse vrachtwagenchauffeur die op 10 november vorig jaar een 86-jarige vrouw op haar fiets doodreed in Amsterdam moet volgens het Openbaar Ministerie gestraft worden.

De 86-jarige fietsster werd vorig jaar aangereden door Jordy H., die met zijn bakwagen rechts afsloeg op de Osdorperweg. Ze overleed ter plaatse. Volgens getuigen had de chauffeur zijn richtingaanwijzer naar links aanstaan, toen hij plots naar rechts afsloeg. Hierdoor kon het slachtoffer niet meer op de handeling anticiperen. H. beweerde in de rechtbank wél zijn richtingaanwijzer naar rechts aan te hebben gehad.

Geëmotioneerd

De chauffeur had niet door wat er gebeurde, tot een omstander 'hysterisch' aan het seinen was. 'Ik stapte uit om te horen wat er aan de hand was. Toen ik naar links keek, zag ik allemaal spullen op de weg liggen. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat ze dood was,' zei H. geëmotioneerd tegen de rechters, schrijft Het Parool.

240 uur taakstraf en rijontzegging

Na het ongeval is H. twee weken zijn rijbewijs kwijt geweest, waarna hij weer aan het werk ging voor hetzelfde bedrijf. De officier concludeerde dat het slachtoffer lang zichtbaar voor hem is geweest en hij extra goed had moeten opletten bij het afslaan. De rechtbank eiste vanmiddag 240 uur taakstraf en een jaar rijontzegging voor de 27-jarige chauffeur uit Purmerend.

'Gefaald'

Jordy H. zei tijdens de rechtszaak dat hij 'gefaald' had als chauffeur, maar het betreurt dat er vanuit de gemeente niets gedaan wordt aan het kruispunt, omdat hier vaker ongelukken gebeuren. De dag na dit ongeval, was er nog een ongeluk gebeurd.

Volgens de rechtbank had de hoogbejaarde dame geen familieleden. Er was niemand aanwezig bij de rechtszaak.