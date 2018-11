Hilversumse wethouder baalt van mislopen 15 miljoen: "Shit, we zijn teleurgesteld"

HILVERSUM - Ze balen in Hilversum, omdat ze geen bijdrage krijgen vanuit het Rijk om het Mediapark een nieuwe impuls te geven. Ze hadden een aanvraag gedaan voor een financiering van 15 miljoen euro, maar die hebben ze niet gekregen. En dat zorgt voor een groot gat met een begroting van 35 miljoen euro.

De eerste gedachte die opkwam toen wethouder Wimar Jaeger het hoorde was dan ook 'shit'. "Het is heel jammer. We zijn er heel teleurgesteld over", aldus de wethouder.

Achter het net

Er waren 88 aanvragen bij het Rijk gedaan voor een zogenaamde Regio Deal, waarvan er twaalf zijn toegewezen. 'T Gooi vist daarmee achter het net. "Dit betekent dat we van een programma dat we over vier jaar zouden uitspreiden van 35 miljoen op dit moment nog 20 miljoen hebben, en dat betekent dat je óf dingen minder moet gaan doen óf dat je het over een langere periode gaat uitspreiden." Naar die laatste optie wordt nu gekeken.

De regio is van plan om het Mediapark om te bouwen tot een heuse Media Valley,waarbij de werkgelegenheid wordt bevorderd en er meer plek is voor educatie. Dat ambitieuze plan wil de wethouder sowieso door laten gaan. "Dit betekent wel schuiven, maar we gaan door."

Rijk is belangrijk

En volgend jaar heeft de regio weer een kans om de benodigde 20 miljoen te pakken tijdens de volgende ronde. Dan zullen ze een aangescherpte aanvraag neerleggen, want het geld van het Rijk is erg belangrijk. "Het maakt het verschil in hoe snel je dingen kunt doen en hoe goed je het kunt doen. Daarvoor is het ministerie en Den Haag ook gewoon echt nodig", zo besluit de wethouder.