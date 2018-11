Deel dit artikel:













Angstige momenten voor getuigen van vrachtwagenbrand : "Gigantisch hoge vlammen!" Foto: NH Nieuws

HOOFDDORP - De vrachtwagen die vanmorgen in de Van den Berghlaan in Hoofddorp in brand vloog, liet omwonenden flink schrikken. "Echt gigantische vlammen die behoorlijk hoog kwamen", vertelt een buurtbewoonster.

De bewoners van de aangrenzende flat verzamelden zich eerst op de galerij en balkons. De politie dirigeerde hen weer naar binnen, in verband met de rook. "Er kwamen enorme zwarte rookwolken vandaan", vertelt een oudere dame. "Het was zo eng!" Lees ook: Huizen kort ontruimd na felle vrachtwagenbrand in Hoofddorp De brandweer heeft de bewoners uiteindelijk toch geëvacueerd, vanwege de wind en de uitslaande vlammen. "Ik zag eigenlijk dat die vlammen over zouden gaan slaan", vertelt de bewoonster van de flat. "Dat was mijn angst, maar dat is gelukkig niet gebeurd." De brand in de vrachtwagen heeft drie personenauto's flink beschadigd, maar er raakte niemand gewond. 💬 Whatsapp ons!

