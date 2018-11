Deel dit artikel:













'Gymtheater' Nigtevecht is klein in z'n soort, maar heeft grootse voorstellingen Foto: Kleine theaters in 't Gooi

WIJDEMEREN - Nét over de grens met Utrecht, in het pittoreske dorpje Nigtevecht, ligt een bijzonder theater. Het grootste gedeelte van de tijd is het gebouw een dorpshuis, maar vijf keer per jaar wordt de gymzaal omgetoverd en komen vaak bekende cabaretiers hun kunsten vertonen.

"Het is best bewerkelijk om dat voor elkaar te krijgen", vertelt beheerder Ben Goes. "Maar het is een heel dorpsgebeuren, want heel veel mensen uit Nigtevecht komen op die avonden deze kant op." Lees ook: Voormalig leegstaand pand in Bussum doet nu dienst als Theater in Zuyd In 2000 is het theater gestart. Ben streeft ernaar om alleen "de allerbeste cabaretiers van Nederland hun try-out te laten doen". "Ik maak zelf de programmering en doe wel echt mijn best om ook de krenten uit de pap uit te nodigen. Mensen waarvan ik denk dat ze heel groot worden." Passe-partout

De bezoekers van het theater hebben voor een zacht prijsje "een geweldige avond uit". Een kaartje kost tussen de 16 en 20 euro. Met een zogenoemde passe-partout kopen ze een abonnement en kunnen ze naar alle vijf de voorstelling.