Trucker Zoekt Vlam: Chris maakt ritje met Texelse Femke Foto: Chris Nieuwland

WARMENHUIZEN - Dat het voor boeren lastig is om een partner aan de haak te slaan, wisten we al. Maar ook voor vrachtwagenchauffeurs blijkt het lastig ware liefde te vinden. Gelukkig zit er voor de Warmenhuizense Chris (29), die meedoet aan Trucker Zoekt Vlam, nu eindelijk schot in de zaak. Na een ritje gemaakt te hebben met de Texelse Femke lijkt de vonk over te slaan.

De Texelse Femke zoekt al haar hele leven naarstig naar een vrachtwagenchauffeur. Haar vader zat ook op de vrachtwagen en sindsdien heeft ze een dingetje voor chauffeurs. "Zat er op Tinder maar een knop om alleen vrachtwagenchauffeurs te selecteren", verzucht ze. Gelukkig was daar het programma Trucker Zoekt Vlam met hunk Chris. Lees ook: Vrachtwagenchauffeur Chris (29) op zoek naar liefde in 'Trucker Zoekt Vlam' De twee beginnen hun date met een ritje in de vrachtwagen. Ze gaan meteen de snelweg op. Daarna wordt er naar hartenlust gemidgetgolft en vraagt de Texelse schone Chris het hemd van het lijf. Noorwegen

Ook worden er serieuze zaken besproken. Chris vraagt zich af wat Femke zou dan als hij een week naar Noorwegen zou moeten. Femke laat weten dat ze dan gewoon mee zal gaan: ze kan zichzelf prima vermaken. Of het wat wordt tussen de twee zien we een andere keer. Femke laat wel doorschemeren dat ze helemaal onder de indruk is van Chris z'n ogen en krulletjes. Ze vind hem interessant. Chris laat op zijn beurt weten dat Femke 'een leuke meid' is en geeft de date het rapportcijfer 7.5. 💬 Whatsapp ons!

