Schoorsteenbrandje bij café Ome Ko in Muiden snel geblust Foto: Brandweer Gooi en Vechtstreek

MUIDEN - De schoorsteenbrand bij café Ome Ko aan de Herengracht in Muiden was vanmiddag snel geblust. "Boven in de kap van de schoorsteen heeft iets gebrand", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Dat hebben we eruit gehaald en verder was de haard helemaal schoon. De brand was dus snel meester."

Bezoekers en medewerkers hebben volgens de brandweer weinig van de brand gemerkt. "Er was misschien maar even rook binnen, maar het was voor het personeel bij wijzen van spreken nauwelijks reden om naar buiten te gaan." Een schoorsteenbrand kan gevaarlijker zijn dan mensen zouden verwachten. "Je kunt bij schoorsteenbranden soms moeilijk bij de brandhaard komen. Bovendien kunnen ze niet met water worden geblust; zulke branden gaan uit door brandweerlieden in de schoorsteen te laten vegen. Als het ware als een schoorsteenveger." Het café heeft niet te lijden gehad onder de brand: de zaak is vandaag gewoon open. 💬 Whatsapp ons!

