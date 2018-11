Ziekenhuispersoneel laat zich massaal inenten na heftige griepgolf van vorig jaar

HILVERSUM - Er is in de Tergooi-ziekenhuizen in Hilversum en Blaricum een stormloop gaande op griepvaccinaties. Het is zelfs zo'n 'succes' onder het personeel, dat het ziekenhuis inmiddels geen vaccins meer heeft. Een goede zaak, zo vindt het ziekenhuis, want "voor patiënten kan 't het verschil zijn tussen leven en dood".

"De vaccinatiebereidheid is heel groot. We hebben veel meer besteld dan vorige jaren en alle vaccins zijn gebruikt", vertelt verpleegkundige van de Spoed Eisende Hulp Marjoke van Mierlo. De medewerkers zijn er trots op.

Een belangrijke reden voor de grote belangstelling is dat veel artsen en verpleegkundigen de langdurige griepgolf van afgelopen jaar nog vers in het geheugen hebben. Arts-microbioloog Wendelien Dorigo zag de gevolgen. "Er waren meer zieke mensen en als medewerkers zelf ook griep krijgen, dan versterkt het elkaar. Dan heb je minder personeel om voor de zieke mensen te zorgen en dat gaf een grotere werkdruk."



Verpleegkundige Anouk van de Heysteeg heeft zich vandaag laten vaccineren door een collega. Vorig jaar was ze niet ingeënt tegen de griep. De griepgolf is één van de redenen om het nu wel te doen. "Gelukkig heb ik geen griep gehad vorig jaar, maar ik heb gezien hoe collega's wel heel ziek zijn geweest. Daar zit ik niet op te wachten."



'Griepprik, kleine moeite'

Zij is dus niet de enige. In andere ziekenhuizen is er ook veel animo. Onder meer het Westfries Gasthuis meldt dat het personeel zich in grote getale laat inenten. Er is dan ook volop aandacht geweest voor het belang van vaccineren in ziekenhuizen, want ook onder het ziekenhuispersoneel zijn er mensen die twijfelen aan het nut van vaccineren. Het is nog steeds vrijwillig.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen voerde campagne en zelfs minister Bruno Bruins probeerde hen over te halen door middel van een videoboodschap. "Haal de griepprik, het is een kleine moeite. Bescherm jezelf en de patiënt."

Leven en dood

In het Tergooi vinden ze het ook belangrijk dat zoveel mogelijk collega's de prik hebben gehaald. Van Mierlo: "Je hebt als werkers in de gezondheid een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat we mensen verzorgen die ernstig ziek zijn." Het kan volgens Dorigo voor patiënten het verschil zijn tussen leven en dood. "Griep kan bij mensen met een verzwakte afweer tot overlijden leiden."

Het ziekenhuis heeft weer nieuwe vaccins in bestelling, zodat echt alle medewerkers die dat willen kunnen worden gevaccineerd.