Zware en herfstachtige avondspits: verkeer op talloze plekken vast

A9

Het verkeer op de A9 heeft het vooralsnog het zwaarst te verduren vanavond, want daar staat in totaal zo'n 24 kilometer file. Vooral in de richting van Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest, is de vertraging flink. Door een ongeluk zijn twee rijstroken afgesloten, waardoor weggebruikers in een file van bijna anderhalf uur komen.

Ook op andere stukken van de snelweg staat het vast. Tussen Akersloot en Heiloo loopt het verkeer zo'n tien minuten vertraging op. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot is dat dertien minuten.

A7

Op de A7 valt het relatief mee. Weggebruikers moeten daar tussen Zaandam en Purmerend-Zuid langzaam rijden, wat resulteert in een zes minuten langere reistijd.

Ring Amsterdam

Het verkeer op de A10, de ring van Amsterdam, kan ook niet lekker doorrijden. Op meerdere plekken staat het vast, maar vooral tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer is het behelpen. Dat komt door een ongeluk op de A4. Daardoor staat er over een afstand van acht kilometer een file, wat ruim een kwartier extra kost.

N242

Waar de A9 bij Alkmaar verdergaat in de N242 is het ook chaos. Tussen de ring van Alkmaar en Schagen staat nog eens een file van tien kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Dat kost automobilisten bijna een uur extra, omdat de weg dicht is.