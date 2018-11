Anish Giri wil favorietenrol niet

WIJK AAN ZEE - Als het aan toernooidirecteur Jeroen van den Berg ligt, wordt Anish Giri winnaar van het aanstaande Tata Steel-schaaktoernooi. "Hij speelt de laatste jaren altijd goed in Wijk aan Zee. Het zou leuk zijn als hij het toernooi gewoon eens wint."

De inwoner van Den Haag eindigde vorig jaar gelijk met Magnus Carlsen op de eerste plaats. Na een barrage won Carlsen het toernooi. Beide schakers wonnen vijf van hun partijen. Giri hoopt dat hij in januari 2019, als het toernooi voor de 81ste keer wordt gespeeld, net zo sterk is als in de laatste editie. Maar van een favorietenrol wilde hij niets weten. Die schoof hij naar de Noorse wereldkampioen. "Magnus doet mee, dus die is de kanshebber."

Dat Carlsen nu om de wereldtitel speelt, is volgens Giri niet in het nadeel van de Noor. "Na de tweekamp heeft hij nog genoeg tijd om te herstellen en zich op te laden voor Wijk aan Zee."

Het deelnemersveld van het 81ste Tata Steel-schaaktoernooi mag er weer zijn. Met zes spelers uit de top tien van de wereld is het opnieuw sterk bezet. Andere grote namen zijn Shakhriyar Mamedyarov (nummer drie van de wereld), Ding Liren (vier), Vladimir Kramnik (zeven) en Viswanathan Anand (zeven). Er doen vijf debutanten mee, onder wie de Nederlander Jorden van Foreest, het grote talent. Op zijn 17de werd hij al Nederlands kampioen.

Het evenement vindt plaats in Wijk aan Zee en zal ook dit jaar 'on tour' gaan. Anish Giri was aanwezig bij de presentatie in de Pieterskerk in Leiden. Daar wordt een ronde gespeeld, op 23 januari. 'Tata Steel Chess' doet ook Alkmaar aan. Op 16 januari wordt gespeeld in theater De Vest.

Het toernooi wordt gespeeld van 11 tot en met 27 januari.