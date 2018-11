Gepland asfaltonderhoud aan het Keern wordt uitgesteld

HOORN - Het vervangen van het asfalt op het Keern in Hoorn - wat gepland stond tussen 26 november en 15 december - is uitgesteld tot 2019.

De gemeente Hoorn heeft na overleg met de aannemer besloten de werkzaamheden aan het asfalt uit te stellen.

Onwonenden zagen er tegenop om een groot deel van de feestmaand december om te moeten rijden. De hinder van omleidingen is in deze periode groter dan in een willekeurige andere maand, vinden veel betrokken inwoners. Bewoners worden op tijd op de hoogte gebracht van de nieuwe data in 2019.

Wel zullen de gemeente en ProRail in de nacht van 19 op 20 december het wegdek van de spoorwegovergang bij het Keern onder handen nemen. De overgang zal dan dicht zijn voor auto's. Fietsers en voetgangers kunnen er nog wel overheen.