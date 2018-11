Ook FNV is bezorgd over grafietregens Tata Steel: "Er moet wat gebeuren"

VELSEN-NOORD - De inwoners van de IJmond en de medewerkers van de fabriek worden al maandenlang geteisterd door de aanhoudende grafietregens van Tata Steel. Vakbond FNV Metaal wil dat het probleem hard wordt aangepakt en probeert veranderingen in te voeren. "Wij vinden dat er een definitieve oplossing moet komen."

"Het hoort niet bij het milieu", zo constateert Aad in 't Veld. "Wij vinden dan ook dat Tata Steel er alles aan moet doen om die overlast zo klein mogelijk te maken."

De zorgen, die bij veel omwoners en medewerkers leven, spelen ook bij de vakbond. Er is nog veel onduidelijk over de samenstelling van de stofregens en de mogelijke gezondheidsrisico's. "Ik ben geen dokter, maar we kennen de gevolgen niet. Hoe dan ook zijn die grafietregens vervuilend en mensen hebben daar last van."

FNV Metaal slaat nog niet keihard met de vuist op tafel, maar probeert in gesprekken wel door te dringen tot de directie van de staalfabriek. De vakbond streeft naar een oplossing op korte termijn én naar een definitieve aanpak van het probleem. "Als je het echt goed wil aanpakken, kun je de boel bijvoorbeeld overdekken en een goede afzuiging aanleggen. Maar dat kost natuurlijk veel geld."

Vorige week bleek uit constateringen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied nog dat Harsco, de fabriek op het terrein van Tata Steel die de grafietregens veroorzaakt, in twee weken tijd maar liefst vijftien overtredingen heeft gemaakt. Dit terwijl de productie juist was teruggeschroefd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD zijn de grafietregens in de omgeving van Tata Steel aan het onderzoeken. De resultaten worden tijdens een grote bewonersbijeenkomst op 28 november gepresenteerd.