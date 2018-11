Tandartsen verzekerd van een gouden toekomst

NOORD-HOLLAND - Afgestudeerde tandartsen hoeven zich de nauwelijks zorgen te maken over hun carrière. Uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat de kans op een goedbetaalde baan voor deze beroepsgroep het grootst is.

Het UWV heeft gekeken hoe lang het duurt voordat een afgestudeerde student een baan vindt en hoe de situatie 10 jaar later is. Daarbij is ook gekeken naar het aanvangssalaris en de groei na tien jaar. Accountants vinden het snelst een vaste baan met een goed salaris. Tandartsen doen daar niet veel voor onder maar verdienen uiteindelijk wel veel meer.

Studiekeuze

Het onderzoek moet aankomende studenten beter inzicht geven in de carièrekansen van studierichtingen en specifieke beroepen. Niet geheel onverwacht geven hoger opgeleide beroepen in de economie en gezondheidszorg de beste kansen op een goede baan. In de kunst- en cultuursector zijn de kansen om snel een goedbetaalde baan te vinden het kleinst.

Slechte carrièrekansen

Archeologen doen het daarbij het slechtst. Studenten die graag in de grond wroeten en moeiteloos een scherf aardewerk kunnen toeschrijven aan het Klokbekervolk, komen er vaak bekaaid vanaf. Het duurt heel lang voordat ze een vaste baan vinden en de beloning is ook na tien jaar niet buitengewoon hoog.

Lerarensalaris

Over het algemeen geldt dat beroepen met een laag startsalaris ook na tien jaar relatief weinig geld opleveren maar er zijn uitzonderingen. Afgestudeerden in internationaal- en Europees recht maken een matige start maar maken wel een flinke inhaalslag. Afgestudeerde leraren daarentegen beginnen wel met een goed salaris maar daarna stagneert verdere groei.