Van 't Hoenderdaal, Beukenboom en Pieters naar wereldbeker Berlijn

BERLIJN - Nils van 't Hoenderdaal, Dion Beukenboom en Amy Pieters zijn door bondscoach Peter Schep geselecteerd om mee te doen aan de wereldbeker baanwielrennen in Berlijn. De Noord-Hollandse fietsers komen op verschillende onderdelen in actie, zo maakte de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie dinsdag bekend.

Zo is Van 't Hoenderdaal (foto, rechts) samen met Harrie Lavreysen, Sam Ligtlee en Jeffrey Hoogland geselecteerd voor de teamsprint en mag Beukenboom zich opmaken voor het onderdeel Madison.

Bij de vrouwen is de Haarlemse Pieters geselecteerd. Zij komt op de onderdelen Omnium en Madison uit. Bondschoach Schep spreekt vertrouwen in haar uit. "Voor Amy is dit een kans om te laten zien hoe ze op de individuele omnium events uit de voeten kan. Dit is relatief nieuw voor haar, maar ze is inmiddels zelf ook wereldtop op de baan. Dus zie ik het met vertrouwen tegemoet."

De wereldbeker baanwielrennen in Berlijn worden gehouden van 30 november tot en met 2 december.