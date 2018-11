Vrouw (63) zwaargewond na vermoedelijke straatroof in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Een 63-jarige vrouw is maandagavond zwaargewond geraakt bij een vermoedelijke straatroof in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.

Dat laat de politie weten. Het incident gebeurde rond 20.55 uur in de Dirk Vreekenstraat. De vermoedelijke dader is mogelijk gevlucht in een auto in de richting van de C. van Eesterenlaan. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. Haar situatie is zorgelijk.

De politie roept mogelijke getuigen op om contact op te nemen met het rechercheteam van District Oost via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.