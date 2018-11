Theo Reitsma was voetbalcommentator van weinig woorden: "Niet brullen bij iedere kans"

DRIEHUIS - "Je hoeft niet te zeggen dat een bal achter gaat" zegt voormalig voetbalcommentator Theo Reitsma, "want als kijker zie je dat ook." Hij was daarom zuinig met woorden en 'zat niet te brullen bij iedere kans, want dan blijf je brullen'.

Biografie



Naam: Theo Reitsma



Geboren: 16 september 1942



Beroep: sportverslaggever



Erelijst: gouden ring 1979, gouden pluim 1982, sportcommentator van het jaar 1982,

ere zilveren nipkowschijf 2004

"Rensenbrink! Tegen de paal!" Met die woorden omschreef Reitsma tijdens de WK-finale in 1978 het moment waarop Rob Rensenbrink kort voor het eindsignaal tegen de paal schoot. Als die bal tussen de palen was gegaan, was Nederland in Argentinië wereldkampioen geworden.

Intonatie

Rensenbrink. Paal. Minder woorden kon je er eigenlijk niet aan wijden. "Maar", zo zegt Reitsma nu, "je moet wel de intonatie erbij horen. Rensenbrink! Paal! Daar zat het gevoel in. Bovendien was dat een situatie waarbij je heel ver weg zat, waarbij het al een wonder was dat je kon zien dat die bal ertegen kwam."

Lees ook: Rob Rensenbrink: "Van nature was ik een goalgetter."

Tijdens een wedstrijd ontging Theo Reitsma bijna niets. Het leidde ertoe dat hij van televisierecensent Nico Scheepmaker de lovende bijnaam 'Arendsoog' kreeg, en daar is hij nog altijd trots op. "Prachtig! Apetrots! Dat vond ik een compliment. Dat nam ik aan van iemand die er werkelijk verstand van had. En die dus een prachtige vergelijking had gemaakt. Ik ben er eigenlijk nog steeds trots op dat hij dat heeft gezegd."

Oeuvreprijs

In 2004 kreeg Reitsma de Ere Zilveren Nipkowschijf voor zijn gehele oeuvre: "Dan sta je opeens in een rijtje met mensen in de omroepwereld die ik altijd wel bewonderde."

Portret

Vanwege deze prijs hangt er een portret van hem in de hal van Beeld en Geluid in Hilversum. Een foto van een jonge Reitsma met de lange haren die in de mode waren in die tijd.

"Ik vond het schitterend dat ze die hadden genomen. Ik ben toch uit de tijd dat je speciaal was en dat maatschappij wilde hervormen. Dat vind ik beter dan de alledaagse kop die ik nu heb."

Klik hier voor het gehele langere interview met Reitsma. Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen.