Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











200 uur taakstraf voor gymleraar die seks had met leerlinge Foto: Shutterstock

WORMER - De 29-jarige gymleraar Nick M. uit Wormer heeft van de rechtbank in Alkmaar 200 uur taakstraf opgelegd gekregen. In juli vorig jaar had hij in de gymzaal van zijn school in Wormer seks met een 15-jarige meisje. De rechters legden M. verder twee maanden voorwaardelijke celstraf op en de betaling van 1.500 euro smartengeld aan het slachtoffer.

De sportleraar leerde het meisje kennen tijdens een zomerkamp. Daarna spraken ze af. Tijdens één afspraakje brachten de twee een nacht door in de sportzaal waar M. normaal gesproken gym gaf. De sportleraar nam zelf chips en sterke drank mee om de nacht door te komen, meldt verslaggever Henk Prins. Seksueel contact

Het meisje dronk zoveel dat ze dronken raakte. Daarna kwam het tot seksueel contact. Op de zitting zei het slachtoffer dat ze zich erg misbruikt voelde. De sportleraar zei enorme spijt te hebben van het avontuur. Hij is vrijwillig aan een therapie begonnen. De rechtbank vindt dat de leraar als volwassen man had moeten weten dat dit gedrag niet door de beugel kan. Lees ook: Gymleraar in Wormer had seks met dronken leerlinge (15) in gymzaal De straf van de rechtbank is bijna gelijk aan de eis van de officier van justitie. Alleen het smartengeld is 1.000 euro minder dan door het meisje was geclaimd. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003