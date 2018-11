Burgemeester Gooise Meren gewond door val van fiets; afspraken afgezegd

BUSSUM - Burgemeester Han ter Heegde van de gemeente Gooise Meren is gistermiddag van zijn fiets gevallen. Hij is daarbij zodanig gewond geraakt dat hij enkele afspraken heeft moeten afzeggen.

Dat deelt de gemeente mee in een korte persverklaring. De burgemeester heeft volgens woordvoerder Tom Scherder niets gebroken, alleen wat gekneusd: "Hij is een enorme fietser en als je valt, kun je verkeerd terechtkomen. Dat is nu dus gebeurd." Verdere details wil de gemeente niet kwijt.

Afspraken afzeggen

Door zijn verwondingen heeft hij enkele afspraken moeten afzeggen. Zo zit PvdA-raadslid Charles Wiss morgen de raadsvergadering voor en verzorgt hij de installatie en beëdiging van Nico Schimmel als nieuwe wethouder van Gooise Meren. Loco-burgemeester Alexander Luijten heet zaterdag in plaats van Ter Heegde Sinterklaas welkom bij de officiële intocht in Naarden-Vesting.

De burgemeester hoopt op korte termijn zijn taken weer op te pakken. "Ik verwacht niet dat hij weken uit de running is", aldus woordvoerder Tom Scherder.