Geen extra veiligheidsmaatregelen bij Pietendorp in Enkhuizen Foto: ANP

ENKHUIZEN - Alle pieten komen dit weekend weer bijeen in het Pietendorp in Enkhuizen. Hoewel er vorig jaar demonstraties waren in het dorp, is dat voor de gemeente geen reden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

Raadslid Hans Langbroek had wel om de extra maatregelen gevraagd, maar waarnemend burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper ziet daar geen aanleiding toe. De politie en de gemeente houden actiegroep Kick Out Zwarte Piet volgens haar goed in de gaten: "Op dit moment zijn er geen signalen waaruit blijkt dat dergelijke acties gepland staan bij het Pietendorp te Enkhuizen." Schriftelijke aankondiging

Van Vliet-Kuiper vervolgd: "Mocht KOZP of een soortgelijke groep actie willen voeren tegen het Pietendorp dan dient dit vooraf schriftelijk aangekondigd te worden aan de burgemeester." Lees ook: Tegenstanders Zwarte Piet demonstreren bij ingang Pietendorp in Enkhuizen De gemeente Enkhuizen heeft bepaald dat het dan minimaal vier dagen van te voren had moeten worden gemeld. Er is dan genoeg tijd om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. Dat betekent dat de eventuele demonstranten nu al te laat zijn, mochten ze wel naar het dorp willen. Het Pietendorp

Op zaterdag 24, 25 november en 2 december is het Pietendorp in Enkhuizen. Allerlei pieten zijn er uiteraard bij. Ook zijn er veel verschillende activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen hun eigen pietenmuts maken en of meedoen aan de 'vliegende pietenrace'. Verder kunnen ze langsgaan bij de pepernotenbakkerij, de pietenpakkenwasserij en de stal van Amerigo, het paard van Sinterklaas. Daarnaast kunnen ze meevaren in de swingende stoombootjes en een pietentraining volgen op een speciaal oefendak. Ook leren de pieten hoe ze pakjes door de schoorsteen gooien. 💬 Whatsapp ons!

