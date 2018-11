Rechtszaak grote diamantroof Schiphol van start

SCHIPHOL - In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol gaat vandaag het megaproces tegen de zeven verdachten van de grote diamantroof uit 2005 van start. Ze staan terecht voor een gewapende overval waarbij op de nationale luchthaven voor miljoenen aan diamanten en juwelen werd buitgemaakt.

De zeven verdachten werden vorig jaar - twaalf jaar na de overval - aangehouden. Dat gebeurde nadat de Koninklijke Marechaussee nieuwe informatie had ingewonnen. Niet veel later werden de zeven in Amsterdam en het Spaanse Valencia in de boeien geslagen. Vanwege de omvang en het aantal verdachten trekt de rechtbank twaalf dagen uit voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Het is 25 februari 2005 als een groep mannen met automatische wapens in een gestolen KLM-busje op Schiphol op een vrachttoestel afrijden. Daar aangekomen dwingen ze de medewerkers om een lading juwelen en diamanten met een waarde van naar verluidt 75 miljoen euro af te staan.

Een deel van de geroofde buit werd kort daarna in Hoofddorp in het achtergelaten KLM-busje teruggevonden, maar van juwelen ter waarde van 40 miljoen euro ontbreekt nog altijd ieder spoor.

Enkele van de vorig jaar aangehouden verdachten werden ook kort na de overval al opgepakt. Omdat justitie het bewijs tegen deze vijf mannen niet rond kreeg, moesten ze worden vrijgelaten. Twee van de mannen die vandaag terechtstaan, waren twaalf jaar geleden nog niet beeld.

Nieuwe impuls

Het doodgelopen onderzoek naar de roof kreeg een nieuwe impuls toen de politie in 2013 in een onderzoek naar een andere zaak een telefoongesprek tussen een van de verdachten in die zaak en Erik P. aftapte. In dat gesprek deed P. - die ook in 2005 al in beeld was - uitlatingen die door rechercheurs werden gelinkt aan de diamantroof.

De twaalf zittingsdagen zijn verspreid over november en december. Naar verwachting spreekt de rechtbank eind januari de vonnissen uit.