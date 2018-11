Jouw NH: inwoners Warder nu eigenaar van café en dorpshuis

WARDER - Ooit waren er in Warder drie café's op een rij, maar door de jaren heen gingen de café's op de fles. Het Wapen van Warder was de allerlaatste en het dorp aan het IJsselmeer dreigde in een lange, diepe slaap te vervallen. Toen het schoolgebouw vrijkwam, zagen enkele inwoners de kans schoon om het dorpshart tot leven te wekken.

Er werden plannen gesmeed om in de oude school een café en een restaurant te beginnen, met een aparte zaal voor de verenigingen en het achterste gedeelte een kinderopvang.

Geen projectontwikkelaar

De vrees van de inwoners van Warder was ook dat de oude school in handen zou vallen van een projectontwikkelaar, die het vervolgens zou verbouwen tot dure appartementen. Dat gebeurde niet, want de school kon voor een vriendenprijs worden aangeschaft en toen de verenigingen ook akkoord gingen om naar de nieuwe locatie te verhuizen, kreeg het plan gestalte.

Henri Lebouf is vanaf het begin betrokken bij alle planvorming en is blij en trots dat het na jaren het gelukt is. Het café-restaurant draait goed, in combinatie met de zaal erachter waar verenigingen wekelijks biljarten en bridgen en toneel- en filmvoorstellingen worden gehouden.

Op dit moment wordt er in het achterste gedeelte hard gewerkt aan de bouw van slaapgelegenheid: een bed & breakfast. "Die hadden we nog niet in Warder", zegt Henri, "en dan kun je na een bruiloftsfeest hier gewoon lekker blijven slapen."

Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema 'Sterke kernen, sterke regio'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over 'Sterke kernen, sterke regio'.