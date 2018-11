Deel dit artikel:













Purmerends Sinterklaasnieuws: toch nog problemen met gladde daken Foto: NH

PURMEREND - Sinterklaas is in Nederland. De voorbereidingen voor zijn verjaardag zijn in volle gang. Dat zie je in deel 11 van het Purmerendse Sinterklaasnieuws.

Schoonsteenveger Karel Kachelpijp heeft waarschijnlijk een oplossing voor de gladheid op de daken. En alweer is er er iets zoek. Nu gaat het om de ballonnen voor de aankleding van het het grote sinterklaasfeest.