Huizen kort ontruimd na felle vrachtwagenbrand in Hoofddorp Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

HOOFDDORP - Aan de Van Den Berghlaan in Hoofddorp is vanmorgen een vrachtwagen in brand gevlogen. De wagen van de Hoofddorpse groenvoorziening is total loss.

De brand ontstond iets na 11.00 uur, toen de medewerkers van de groenvoorziening even verderop aan het werk waren. Zij hoorden een harde knal en zagen tot hun schrik dat de vlammen uit de vrachtwagen sloegen. Huizen ontruimd

Vanwege de hevigheid van de vlammen, werden uit voorzorg ook enkele woningen in de buurt ontruimd. De brandweer wist het vuur volgens een woordvoerder snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat er twee auto's naast de vrachtwagen volledig uitbrandden. Een derde auto raakte flink beschadigd. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch mankement. Niemand raakte gewond. 💬 Whatsapp ons!

