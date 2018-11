Deel dit artikel:













Purmerends Sinterklaasnieuws: speurtocht naar verdwenen pakjes Foto: NH Nieuws

PURMEREND - Sinterklaas is in Nederland. Maar er zijn nog steeds pakjes kwijt... Dat is te zien in deel 8 van het Purmerends Sinterklaasnieuws.

De pieten Santo en Magic krijgen van hun baas Amadeo de opdracht om de verdwenen pakjes op te sporen zodat de pakjesavond gewoon door kan gaan.