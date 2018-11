Leerlingen van overleden meester René maken kanker bespreekbaar met musical

HOOFDDORP - Leerlingen van basisschool De Bosrank uit Hoofddorp moesten begin dit jaar afscheid nemen van hun geliefde meester René, die overleed aan kanker. Om de dodelijke ziekte bespreekbaar te maken, voeren de leerlingen de musical De Dromenstelers op, waarin de ziekte centraal staat.

Docente Marije Folkeringa heeft de ziekte en het overlijden van haar collega René van dichtbij meegemaakt en weet daarom hoe belangrijk het is om erover te praten. "Des te meer reden om dit initiatief te steunen. We komen hier zoveel sterker uit samen en dat wilden we graag laten zien vanavond."

In Schouwburg De Meerse in Hoofddorp speelden de leerlingen gisteravond de pannen van het dak, al hebben ze het soms hebben ze het nog best moeilijk met het overlijden van hun meester. "Soms moet ik nog wel huilen. Hij was een hele aardige meester", zegt een leerlinge.

Moeder wordt ziek

In de musical De Dromenstelers wordt het woord 'kanker' zelf niet genoemd, maar symbolisch weergegeven, vertelt docent Folkeringa. Het verhaal gaat over een moeder van een gezin die ziek wordt, iets dat in veel gezinnen voorkomt.

"Wij volwassenen denken dat kinderen het niet aankunnen en houden ze weg van gesprekken die ze wel degelijk moeten voeren", zegt de docente. "Het blijkt dat kinderen veel meer bij hun emotie kunnen zitten, vanuit hun onbevangenheid."