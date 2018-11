Makkelie leidt VVV-AZ, NAC-Ajax gefloten door Dennis Higler

ZEIST - Het duel tussen VVV-Venlo en AZ staat komende zondag onder leiding van Danny Makkelie. Een dag eerder is Dennis Higler scheidsrechter bij de wedstrijd NAC Breda - Ajax. Ook de aanstellingen in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend.

Makkelie heeft in stadion De Koel assistentie van zijn grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra en vierde official Marin Pérez. Edwin van de Graaf is de VAR vanuit Zeist. Het duel begint zondag om 16.45 uur en is negentig minuten lang rechtstreek te volgen op onze site, de app en de Facebook-pagina NH Sport.

Op zaterdagavond vanaf 18.30 uur is Higler de scheidsrechter bij NAC Breda - Ajax. Hij krijgt hulp van zijn assistenten Joost van Zuilen en Bas van Dongen, terwijl Clay Ruperti de vierde official is. De VAR tijdens het duel tussen de nummers achttien en twee van de eredivisie is Jeroen Manschot.

Keuken Kampioen Divisie

De KNVB maakte dinsdagmiddag ook de scheidsrechters voor de Keuken Kampioen Divisie bekend. Op vrijdag treffen Roda JC en Telstar elkaar en dat duel staat onder leiding van Jeroen Manschot. Op hetzelfde moment trappen FC Volendam en Jong FC Utrecht af in het Kras Stadion. Daar blaast Clay Ruperti op de fluit. Jong Ajax - MVV Maastricht wordt gefloten door arbiter Alex Bos. Deze drie duels beginnen om 20.00. Op maandag staat vervolgens Jong AZ - FC Twente op het programma. Dit duel staat onder leiding van Freek van Herk.