15-jarige Danisha uit Amsterdam al een week vermist

AMSTERDAM - (AT5) De politie is op zoek naar de 15-jarige Danisha uit Amsterdam. Het meisje is al een week vermist.

Ze werd op 13 november voor het laatst gezien op een school in Amsterdam Nieuw-West. Ze had toen een donkergroene jas, een zwarte spijkerbroek en zwarte Nike-schoenen aan.

Geen aanwijzingen

"We maken ons zorgen, we hebben geen aanwijzing en concrete vermoedens waar ze verblijft", zegt een woordvoerder van de politie. "En we willen er ook op wijzen dat ze minderjarig is en dat het verborgen houden van een minderjarig meisje strafbaar is."

Wie weet waar Danisha nu is of tips heeft, wordt gevraagd de politie te bellen.