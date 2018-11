Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Holland Venture investeert in IT-dienstverlener Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Participatiemaatschappij Holland Venture investeert in IT-dienstverlener Yenlo. Daarmee krijgt Holland Venture een minderheidsbelang in het bedrijf. Yenlo wil met het geld de komende jaren groeien, vooral in het buitenland.

Zo hoopt Yenlo binnen vijf jaar een omzet van 40 miljoen euro te realiseren. Nu heeft het bedrijf nog een omzet tussen de 10 en 15 miljoen. "Wij waren op zoek naar een partner die ons kan helpen om verdere groei te realiseren door de juiste strategische keuzes te maken", zegt mede-oprichter Ruben van der Zwan. Hij noemt Holland Venture een partner "die, door haar expertise in snelgroeiende techbedrijven en ervaring met groeiende bedrijven, ons kan ondersteunen om Yenlo's groei te versnellen."