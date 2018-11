Voor de Blokker in Wervershoof is na 40 jaar het doek gevallen

WERVERSHOOF - Na 40 jaar verdwijnt een vertrouwd gezicht uit het Wervershoofse straatbeeld. De Blokker aan de Simon Koopmanstraat gaat sluiten, maken ze vandaag bekend via Facebook.

De Blokker is ruim 40 jaar geleden aan de Simon Koopmanstraat begonnen, toen nog onder de naam Prijzenknijper. Later verhuisde de winkel naar het winkelcentrum en gingen verder onder de naam Novalux.

Officieel een Blokker winkel

De winkel werd in 1997 officieel een Blokkerwinkel met een Zeeman-afdeling. Na de verbouwing in 2007 verliet Zeeman de Blokker en vestigde zich in hetzelfde winkelcentrum. Ongeveer zes jaar geleden werd er weer verbouwd, toen kwam de Vivant erbij.

"Jarenlang hebben vertrouwde gezichten jullie met veel plezier geholpen en geadviseerd. Grote dank dan ook voor onze lieve trouwe collega’s Tineke, Linda, Yvonne, Betty en Iris," schrijft het Blokker-team op Facebook. Eigenaresse Simone wilde geen verdere toelichting geven.

Lees ook: Familie wil Blokker winkels in de verkoop zetten

Door verschillende ontwikkelingen en toekomstverwachtingen heeft de Blokker niet genoeg potentie om door te gaan. "Door nu te sluiten kunnen we op een positieve manier terugkijken op een mooie periode."

De uitverkoop

Vandaag zal de uitverkoop beginnen. Wanneer de winkel definitief dicht gaat hangt af van de snelheid waarmee de voorraad verkocht wordt.

De tekst gaat verder onder het bericht. Dat het slecht gaat bij moederbedrijf Blokker Holding, heeft ook veel gevolgen voor de franchisenemers. Naar verwachting zullen er nog meer filialen hun deuren moeten sluiten. De familie Blokker heeft de meerderheid van de aandelen al aangeboden aan verschillende investeerders. Zij willen van het bedrijf af. Het bedrijf heeft geen schulden bij de bank maar wel bij de familie. Als de aandelen verkocht zijn wordt de schuld kwijtgescholden.