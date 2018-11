Haarlemmermeer en Haarlemmerliede naar de stembus: dit moet je weten

HAARLEMMERMEER - Vanaf 1 januari sluit de huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zich aan bij Haarlemmermeer. Morgen mogen stemgerechtigden uit beide gemeenten naar de stembus, om zo een gemeenteraad voor de nieuwe supergemeente te kiezen. NH Nieuws zet alles op een rij wat je moet weten over de verkiezingen in de poldergemeenten.

Met een kleine 6.000 inwoners behoort Haarlemmerliede en Spaarnwoude nu nog tot één van de Nederlandse gemeenten met de minste inwoners. De huidige bevolking van Haarlemmermeer is met bijna 147.000 inwoners bijna dertig keer groter. Het kleine aantal inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is één van de voornaamste redenen om met de grote buurman te fuseren, want zo kan efficiënter worden gewerkt en inwoners een betere dienstverlening worden geboden. De nieuwe raad zal in januari 2019 worden geïnstalleerd. Bekijk hier hoe de nieuwe gemeente er uit komt te zien:

Van Spaarndam aan het Noordzeekanaal tot Buitenkaag aan de Dieperpoel: inwoners van in totaal 31 kernen mogen morgen hun stem uitbrengen. Dat kan vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur bij ruim tachtig stembureaus verspreid over de twee gemeenten. In kleine kernen als Weteringbrug en Cruquius zijn één of twee stembureaus geopend, in grotere kernen als Hoofddorp en Nieuw-Vennep kunnen inwoners bij tien á twintig stemlokalen terecht.

In het raadhuis in Halfweg, waarvan in september de fundering beschadigd raakte, kan in tegenstelling tot bij de vorige verkiezingen niet worden gestemd. In plaats daarvan kun je in het dorp terecht bij basisschool Jong Geleerd en jeugdvereniging Don Bosco. Verreweg het grootste deel van de stembureaus is toegankelijk voor mindervaliden, al kom je op sommige locaties niet met een rolstoel binnen.



Forensen en scholieren

Om het stemmen voor forensen en scholieren makkelijker te maken, zijn er ook vijf mobiele stembureaus beschikbaar. Zo kun je onder meer op de NS-stations van Hoofddorp en Nieuw-Vennep terecht, maar ook op het NOVA-college aan de Paxlaan in Hoofddorp en het Herbert Visserscollege. Let wel op, want deze stembureaus zijn niet de hele dag, maar slechts twee á drie uur geopend.

Wie z'n stem het liefst zo snel mogelijk wil uitbrengen, moet bij poppodium Duijcker aan het Hoofddorpse Raadhuysplein zijn. Daar kan het stembiljet tussen 00.00 en 1.00 uur kan worden ingevuld. Om de verkiezingsdag feestelijk in te luiden, gaan de deuren van het poppodium vanavond om 20.30 uur open voor het verkiezingsfestival Stemfest.

Wie naar binnen wil, moet wel zijn identiteitsbewijs en stempas meenemen, maar kan dan wel onder toeziend oog van burgemeesters Heiliegers (Haarlemmerliede en Spaarnwoude) en Hoes (Haarlemmermeer) zijn democratische plicht vervullen. Om ook overdag zoveel mogelijk jongeren te mobiliseren, wordt de raadzaal van het gemeentehuis in Hoofddorp morgen voor één dag omgetoverd tot een heuse escaperoom, waar puzzels en andere opdrachten moeten worden volbracht om zo inzichtelijk te maken voor welke dilemma's een gemeentebestuur komt te staan.

Kijk hier voor een overzicht van alle beschikbare stembureaus in beide gemeenten.

Partijen

Behalve zes landelijke partijen (VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks en SGP-Christenunie) staan er morgen ook zes lokale partijen op de kieslijst. Vijf van die partijen - waaronder Forza en HAP - maken al deel uit van de gemeenteraad, maar er doet ook een nieuwe partij mee. Met de slogan 'U bent wél belangrijk!' hoopt Gezond Haarlemmermeer een gooi te doen naar een of meer zetels in de raad van het nieuwe Haarlemmermeer. Volgens de partij vraagt de 'de grote verscheidenheid aan kernen' om 'lokale oplossingen door een lokale politieke partij zonder landelijke oorsprong of identiteit'.

Zoals gebruikelijk zullen ook bij deze verkiezingen veel mensen pas op het laatste moment bepalen welke partij hun stem krijgt. Voor zwevende kiezers die liever niet uitslutiend op hun gevoel afgaan, zijn er verschillende manieren om je vandaag of morgen nog te oriënteren. Zo kun je hier de verkiezingsprogramma's van de twaalf partijen doorspitten, maar kun je ook de stemhulpen Kieskompas of Stemwijzer gebruiken om te ontdekken welke partij jouw idealen belooft te behartigen.

NH Nieuws had voorafgaand aan de verkiezingen al een meetup in de gemeente Haarlemmermeer over de groei van Schiphol:

Raadsleden

Hoewel de bevolking van het nieuwe Haarlemmermeer dus een kleine 6.000 inwoners meer heeft dan het oude Haarlemmermeer, blijft het aantal raadsleden gelijk: begin januari zullen 39 raadsleden worden geïnstalleerd. Omdat de huidige gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude uit 11 raadsleden bestaat, zal het aantal raadsleden door de fusie met dat aantal afnemen.

De grootste partij in Haarlemmermeer is momenteel de VVD. Met zeven zetels bezetten ze er één meer dan de lokale partij HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek), D66, PvdA en CDA. GroenLinks, Christenunie-SGP en Onafhankelijk Liberaal hebben momenteel drie afgevaardigden in de raad, Sociaal Rechts Haarlemmermeer (SRH) en de Christen-Democratische Volkspartij leveren twee politici en EEN Haarlemmermeer één. De huidige raad telt één partijloos lid: Bert de Ruiter.

Met drie van de elf raadsleden zijn CDA en D66 momenteel de grootste partijen in de raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De VVD bezet momenteel twee zetels in de kleine gemeente, terwijl GroenLinks, PvdA en B.O.O.S ieder één zetel hebben.

Toekomst raadsleden Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Voor twee van de drie CDA-raadsleden uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude lijkt de kans dat zij in het nieuwe Haarlemmermeer opnieuw volksvertegenwoordigers worden minimaal. Ingrid Vink-Albrecht staat weliswaar als derde naam op de lijst, maar Theo van Heese en Leo Kranenburg komen respectievelijk op 13e en 24e plaats.

Hetzelfde geldt voor VVD'ers Henk Werner en Henk Mikkers, die nu nog raadslid van Haarlemmerliede en Spaarnwoude op hun visitekaartje hebben staan. Op de kieslijst voor morgen staan hun namen op de 9e en 24e plaats, wat de kans dat zij raadslid blijven vrij klein maakt. Uitgesloten is het niet, want als hun achterban hen trouw is, kunnen ze dankzij voorkeursstemmen alsnog in de raad komen.

De politieke toekomst van D66-raadslid Sicco Jan Bier uit Halfweg ziet er rooskleuriger uit. Zijn naam staat als vijfde op de lijst, en omdat D66 in het huidige Haarlemmermeer zes zetels bezet, kan alleen een politieke aardverschuiving er nog voor zorgen dat hij zijn raadslidschap kwijtraakt.

Dat scenario is wel aannemelijk voor Frank Duits en Hen van Dijk, die morgen op de 10e en 21e plaats staan. Ook zij zijn dus afhankelijk van voorkeursstemmen door hun achterban, maar waarschijnlijk is groep te klein om daadwerkelijk het verschil te maken.

Voor GroenLinks-raadslid Gerard Wehkamp uit Halfweg wordt het zeker een spannende dag. Zijn naam staat als zevende op de lijst, en hoewel zijn partij in de raad van het huidige Haarlemmermeer 'maar' drie zetels heeft, staan ze - in lijn met de landelijke trend - op een flinke winst.

Voor PvdA'er Dicky Kerkhof uit Spaarndam lijkt er geen vuiltje aan de lucht: de naam van het raadslid staat bij de verkiezingen van morgen als derde op de lijst. Dus zelfs als haar partij bij de verkiezingen van morgen drie zetels inlevert, mag ze nog steeds zitting nemen in de raad van het nieuwe Haarlemmermeer.