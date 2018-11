Hockeysters nog ongeslagen bij Champions Trophy

CHANGZHOU - De Nederlandse hockeysters zijn nog steeds ongeslagen bij de Champions Trophy in China. Na de zeges op Japan en titelhouder Argentinië versloeg Oranje in Changzhou ook Australië. De vrouwen van bondscoach Alyson Annan wonnen het derde groepsduel met 3-0.

Het was een beetje aftasten in de eerste helft, waarin Amsterdam-speelster Marijn Veen de eerste kans voor Oranje kreeg. Haar inzet werd gestopt door keepster Rachael Lynch. Maar in de 20e minuut was het toch raak en tikte Veen de 1-0 binnen in de rebound. Via een strafbal maakte Caia van Maasakker er in de 27e minuut 2-0 van. Vlak voor rust had Maria Verschoor nog een mooie kans op de 3-0, maar die miste ze net.

Keepster Anne Veenendaal verrichte in de tweede helft een knappe redding toen Australië een strafbal kreeg. In het begin van het laatste kwart nam Oranje via een treffer van Ginella Zerbo definitief afstand van de Australische vrouwen. Zerbo kon scoren na een mooi combinatie met Verschoor.

Nederland staat met negen punten uit drie duels bovenaan. De Oranje-speelsters treffen donderdag nog Groot-Brittannië en zaterdag China. De nummers één en twee spelen zondag de finale.