Nieuw investeringsfonds helpt beginnende ondernemers op weg

AMSTERDAM - Een investeringsfonds dat zich uitsluitend richt op initiatieven van studenten en pas-afgestudeerden. Een jaar geleden zag het Amsterdam Student Investment Fund (ASIF) het levenslicht en nu doet het fonds zijn eerste investering. Dyme, een startup die gebruikers inzicht geeft in de vaste lasten, is de gelukkige.

Ook het ASIF zelf is opgericht en wordt bestuurd door studenten en pas-afgestudeerden. Het fonds beschikt inmiddels over meer dan een miljoen euro en wil dat de komende tijd investeren in verschillende veelbelovende startups. Dat geld bestaat voor de helft uit bijdragen van de Universiteit van Amsterdam, die op de achtergrond betrokken blijft bij het fonds.

De andere helft komt van meerdere private investeerders, zogenoemde Angels. Met het fonds hoopt het ASIF studenten te enthousiasmeren om te gaan ondernemen en een brug slaan tussen de academische wereld en ondernemerschap.

Oud-bestuurslid Gijs Schot was nauw betrokken bij de eerste investering die het fonds deed: "Na een jaar voorbereiding en maandenlang onderzoek hebben wij in Dyme een partij gevonden met enorm veel potentie; een zeer innovatieve startup waar we echt in geloven en volledig achter staan."

Dyme

Door middel van een beveiligde koppeling met de bankrekening van de gebruiker geeft Dyme inzicht in de vaste lasten. Op de app kunnen consumenten ongewenste abonnementen vervolgens beëndigen. Ook kunnen zij overstappen naar betere alternatieven. Met de investering van ASIF wil Dyme de applicatie in heel Nederland beschikbaar maken.

Mede-oprichter Joran Iedema: "Door de groeiende hoeveelheid abonnementsdiensten, ingewikkelde contracten en automatische afschrijvingen verliezen steeds meer mensen het overzicht over hun financiën. Veel mensen geven hierdoor structureel te veel geld uit. Wij laten gebruikers niet alleen zien hoeveel zij kunnen besparen, maar bieden ook de mogelijkheid dit met één klik daadwerkelijk te doen."