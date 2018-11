Bungalowpark De Maar in Twisk wordt eindelijk een woonwijk

De 36 huizen die eind jaren '60 gebouwd zijn door operazanger Gerard Groot werden altijd al permanent bewoond. Dit werd ondanks de regelgeving die het verbood altijd door de vingers gezien. Voor de bewoners zal er dus feitelijk weinig veranderen, meldt het Noordhollands Dagblad.

Eerder wees onderzoek van de provincie al uit dat De Maar als recreatiepark geen potentie heeft. Het park mist veel voorzieningen zoals, een speeltuin, een zwembad of een horecagelegenheid.

6.500 euro

Ieder huishouden zal 6.500 euro neerleggen voor de herbestemming. Het bedrag wordt onder andere aan legeskosten (dit zijn kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een bouwvergunning te krijgen) en aanpassingen van de woningen besteed.

Het is nog niet duidelijk of de weg op het park aangepast zal worden. Ook is er nog geen besluit genomen of er een tweede ontsluitingsweg komt.