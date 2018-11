Zaandammer verliest flink wat geld en slaat twee gokkasten kapot

ZAANDAM - Speltip 9: weet wanneer je moet stoppen. Dit ging niet op voor een 44-jarige Zaandammer, die binnen een maand tijd tot twee keer toe een gokautomaat kort en klein sloeg nadat hij flink wat geld had verloren. De man moest voor de rechter verschijnen.

De politierechter in Haarlem legde de man een boete op van 600 euro en droeg hem ook op het gokken voortaan maar te laten voor wat het is, schrijft het Noordhollands Dagblad. "Ik ga nooit meer gokken. Ik weet niet wat me bezield heeft", zei de Zaandammer.

Bij het eerste incident, op 25 mei in Zaandam, had de casinoganger meer dan 800 euro in een automaat gestopt. Vervolgens sloegen de stoppen door en moest de gokkast eraan geloven. Schade: ruim 1.500 euro.

Amper een maand later was een gokkast in een casino in Velsen-Noord het slachtoffer, nadat het ruim 1.000 euro had geïnd van de Zaandammer. Nu bedroeg de schade meer dan 2.500 euro.

Niet verslaafd

De reclassering denkt niet dat de Zaandammer gokverslaafd is. De vernieling van de twee speelautomaten worden als incidenten gezien. C. zei tegen de rechter dat hij het het ergst vond dat hij het verlies van het geld tegenover zijn vrouw had verzwegen.

De twee casino's in kwestie hebben een schadeclaim ingediend. "Maar dat geld heb ik allang in hun kasten gegooid", zei de Zaandammer gevat. De rechter kon er wel om lachen en legde een iets lagere boete op dan was geëist door de officier van justitie. De Zaandammer ging daarmee akkoord.