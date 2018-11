Facebook verwijdert straattaalbericht van politie Zaanstreek: "Haatdragend taalgebruik"

ZAANDAM - De politie in Zaanstad had gisteren de lachers op haar hand, toen het op Facebook een bericht plaatste dat helemaal in straattaal geschreven was. Dat lachen verging ze echter snel, want de sociale netwerksite verwijderde het bericht binnen twee uur.

Volgens Facebook was het bericht in strijd met hun richtlijnen, omdat het 'haatdragend taalgebruik' bevatte en is de post daarom verwijderd. In de post is onder andere te lezen hoe "een boy helemaal skaffa en panja bleek te zijn na gebruik van jonko's en bieries". Vrij vertaald: een jongen bleek helemaal stoned en dronken te zijn na gebruik van jointjes en bier.

Lees ook: Politie Zaanstreek: 'Boy helemaal skaffa en panja na gebruik van jonko's en bieries'

De verfrissende vertelmanier sprong in ieder geval in het oog: in de korte tijd dat het bericht online stond, kreeg het meer dan 10.000 reacties, ruim 5.000 likes en werd het ook nog eens 1.700 keer gedeeld.

Loesoe

Maar nu is het bericht dus verwijderd, of zoals de politie in stijl aankondigt: "Mochten jullie het bericht zoeken, hij is loesoe!" Voor de mensen die hun kans hebben gemist om het bericht op Facebook te lezen, heeft de politie Zaanstreek nog een geruststellende boodschap: het bericht is nog terug te vinden op Instagram.