Gestrande griend bij Egmond aan Zee overleden aan longontsteking

EGMOND AAN ZEE - De griend die afgelopen zondag strandde op een zandbank voor de kust van Egmond aan Zee, is overleden aan een longontsteking. Dat hebben onderzoekers van de faculteit Dierengeneeskunde in Utrecht geconcludeerd.

De zes meter lange walvis werd zondag al gespot voor de kust van Egmond aan Zee en niet veel later strandde het zoogdier. "Daar zagen en roken we al dat er erg veel ontstekingsvocht uit het blaasgat kwam, dat kunnen we in verband brengen met de longontsteking", zegt projectleider Lonneke IJsseldijk op de website van de Universiteit Utrecht (UU). Het is gebruikelijk dat gestrande walvis-achtigen door onderzoekers van de UU worden onderzocht.

Gehoorschade

Naast de longontsteking is er ook een acuut herseninfact geconstateerd bij de griend. Deze combinatie is het dier fataal geworden. Er wordt ook nog onderzocht of de griend leed aan gehoorschade, omdat het ongebruikelijk is voor deze dieren om in de zuidelijke Noordzee te zwemmen.

Het was de zevende stranding van een griend in Nederland in de laatste dertig jaar. De laatste twee zoogdieren werden in 2015 gevonden, waarvan één bij de Noord-Hollandse Hondbossche Zeewering.