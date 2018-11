Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand in rijtjeshuis in Uithoorn Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

UITHOORN - In een huis aan de Zijdelweg in Uithoorn is vannacht brand uitgebroken.

Dat gebeurde iets voor 1.30 uur. De brand startte vermoedelijk in de meterkast. Omdat het huis werd verbouwd, was er op het moment van de brand niemand in het huis aanwezig. Wel werden de twee naastgelegen huizen ontruimd in verband met de rookontwikkeling. De brandweer had de situatie na enige tijd onder controle. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003