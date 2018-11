Oranje in absolute slotfase naar groepswinst Nations League

GELSENKIRCHEN - Nederland heeft voor een absolute verrassing gezorgd door als eerste te eindigen in de poule in Divisie A van de Nations League. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman leek lang op een nederlaag af te stevenen tegen de Duitsers, maar doelpunten van Quincy Promes en Virgil van Dijk zorgden ervoor dat het toch nog 2-2 werd. Daardoor dringt Oranje door tot de Final Four van het nieuwe toernooi.

De eerste kans van de wedstrijd was direct raak. Na negen minuten kreeg spits Timo Werner de bal mee van Serge Gnabry. De aanvaller twijfelde niet en knalde de Duitsers met een venijnig schot vanaf twintig meter op voorsprong: 1-0. Daar bleef het niet bij, want ook de tweede doelpoging van Die Mannschaft mondde uit in een doelpunt. Leroy Sané plofte de bal via het been van oud-Ajacied Kenny Tete achter doelman Jasper Cillessen en tekende daarmee voor de 2-0.

Ondertussen lukte het Oranje niet om gevaar te stichten. Een vrije trap van Memphis Depay kwam niet verder dan de Duitse muur en een uitval via Ryan Babel leverde niets op. De Duitsers kregen vijf minuten voor de rust nog wel een mogelijkheid om de marge op drie te zetten, ware het niet dat Gnabry verzuimde om een voorzet vanaf de linkerkant binnen te knikken.

Dilrosun

Na rust leek Nederland zich enigszins op te richten, maar de eerste grote kans was opnieuw voor Duitsland. Werner schoot de bal voor het doel langs nadat hij in de diepte werd gestuurd door Gnabry. Opvallend was vervolgens de wissel van Javairo Dilrosun. De Amsterdammer maakte kort voor rust zijn debuut voor het Nederlands elftal na een blessure voor Babel, maar moest zich in de tweede helft laten vervangen door zelf ook een blessure op te lopen.

Verrassing

De wedstrijd kabbelde verder en Nederland leek geen aanspraak meer te maken op enig resultaat, tot vijf minuten voor tijd. Invaller Luuk de Jong legde de bal terug op Quincy Promes, die vanaf zestien meter fraai raak schoot en daarmee voor de aansluitingstreffer tekende. Het bleek een opmaat voor een grote verrassing, want even later werd het nog mooier voor Oranje. In de blessuretijd werkte Van Dijk met een volley de 2-2 achter doelman Manuel Neuer, waardoor Nederland na een moeizame avond alsnog de groepswinst pakte en doordrong naar de laatste vier in de Nations League.

Opstelling Oranje: Cillessen; Tete, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, F. de Jong, Wijnaldum (Vilhena/60); Promes, Memphis, Babel (Dilrosun/45, L. de Jong/66).

Opstelling Duitsland: Neuer; Rüdiger, Hummels, Süle; Kehrer, Kimmich, Kroos, Schulz; Gnabry (Müller/66), Werner (Reus/63), Sané (Goretzka/80)