Roep om actie na dodelijk ongeluk in Santpoort-Zuid

SANTPOORT-ZUID - Joop Sintenie hoorde het onheilspellende geluid van een remmende en toeterende trein en wist meteen dat het mis was. In looppas ging hij zaterdagmiddag naar de onbewaakte overweg vlak bij zijn boerderij. Toen hij de trein daar stil zag staan en een conductrice naar buiten zag komen, wist hij meteen wat er aan de hand was.

Op de overweg was de trein in botsing gekomen met een overstekende fietser, een man uit Haarlem die meteen was overleden. "Vreselijk, ik weet eigenlijk niet wat ik verder moet zeggen." Joop woont al heel lang vlak bij het spoor, maar heeft nooit leren leven met de vrees voor ongelukken. "Elke keer als je die toeter hoort, denk je: het zal toch niet."

Discussie

Het noodlottige ongeval heeft de discussie doen oplaaien over onbewaakte overwegen. Achter de Van Dalenlaan in Santpoort-Zuid zijn er twee. Een hek, stoplichten en waarschuwingsborden moeten overstekend verkeer doen afschrikken, maar toch ging het mis. Waarschijnlijk stond het hek open.

Er is een mogelijke oplossing voor het probleem. Een parallelweg naar station Santpoort-Zuid biedt mensen een alternatief. Het is er nog niet, aangezien de weg over privégrond zal moeten gaan en niet iedereen bereid is zijn eigendom te verkopen.

Spoorbeheerder ProRail zegt al lange tijd in gesprek te zijn met de bewuste bewoners maar er zit geen schot in de zaak. Maar er zal nu toch een (tijdelijke) oplossing worden geforceerd. "Iedereen heeft zijn eigen belangen, maar we gaan nu toch echt kijken of we deze tijdelijke weg kunnen aanleggen, op weg naar een definitieve weg zodat het hier veilig is. Dat moet binnen een paar weken kunnen", aldus de woordvoerder van ProRail.