Drie Ajacieden in basiselftal Oranje tegen Duitsland

GELSENKIRCHEN - Ajacieden Matthijs de Ligt, Daley Blind en Frenkie de Jong staan in de basis van het Nederlands elftal voor de belangrijke wedstrijd tegen Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman stelt voor het treffen in Gelsenkirchen negen namen op die afgelopen vrijdag tegen Frankrijk (2-0) ook aan de aftrap stonden.

Ten opzichte van dat duel vervangt oud-Ajacied Kenny Tete Denzel Dumfries op de rechtsbackpositie. Quincy Promes van het Spaanse Sevilla neemt de plek van Steven Bergwijn in de aanval in.

Het is de laatste wedstrijd voor de ploeg van Koeman tijdens de groepsfase van deze eerste Nations League. tot nu toe werden er zes punten gehaald in drie duels. Wanneer Oranje gelijk speelt of wint tegen de Duitsers is het groepswinnaar en plaatst het zich voor de zogenaamde Final Four, waar ook Zwitserland, Engeland en Portugal a;l deel van uit maken. Duitsland is al gedegradeerd naar Divisie B, maar zal ongetwijfeld azen op revanche na de 3-0 nederlaag van een maand geleden tegen de Nederlanders.

De aftrap van dit duel is om 20.45 uur.

Opstelling Oranje: Cillessen; Tete, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, F. de Jong, Wijnaldum; Promes, Memphis, Babel.

Opstelling Duitsland: Neuer; Rüdiger, Hummels, Süle; Kehrer, Kimmich, Kroos, Schulz; Gnabry, Werner, Sané