Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Grootschalige kap langs Westdijk in Heerhugowaard: 1.350 bomen tegen de vlakte Foto: NH Nieuws

HEERHUGOWAARD - Wie langs de Westdijk in Heerhugowaard rijdt, ziet dat er iets aan het veranderen is: de bomen langs de weg worden gekapt. Maandag is begonnen met de grootschalige kap, die wordt uitgevoerd in opdracht van het Hollands Noorderkwartier.

Het groen wordt gekapt uit angst dat als er een boom om zou waaien, de dijk doorbreekt. In totaal gaan er 1.350 bomen verdwijnen en die klus moet voor het einde van het jaar geklaard zijn. "Dat gaan we halen", stelt boomverzorger Peter Mul zelfverzekerd tegen Heerhugowaard Centraal.



Door de kap moet het fietsverkeer op de Westdijk de komende tijd rekening houden met overlast. De planning is dat de hele klus eind dit jaar geklaard is. Bekijk hier de reportage die Heerhugowaard Centraal maakte van de kap: