Gemeente Hilversum: "Te voorbarig om ons een asbestbom te noemen"

HILVERSUM - De gemeente Hilversum onderzoekt volgend jaar wat er klopt van de bewering van de SP dat de stad een 'asbestbom' zou zijn. "Die conclusie vinden wij zonder onderzoek voorbarig." Er wordt gekeken hoe groot het probleem precies is en wat er kan worden gedaan, zodat Hilversum voldoet aan het landelijk verbod op asbestdaken dat er mogelijk aankomt.

Dat zegt het college als antwoord op vragen van de SP. In 2019 wordt geïnventariseerd hoeveel vierkante meter asbestdaken er in de gemeente Hilversum zijn. De gemeente weet al wel dat maar een klein deel van de panden die eigendom zijn van haar een asbestdak hebben; hier zitten geen schoolgebouwen bij. De gemeente heeft in de begroting van volgend jaar 20.000 euro gereserveerd voor de voorbereiding van het asbestdakenverbod.

"Het college is blij met het mogelijke verbod op asbestdaken", zegt het gemeente in een reactie op de vragen van de SP. "Dat past goed bij de duurzame en gezonde stad die we willen zijn. Net als veel andere gemeenten in Nederland volgen we de ontwikkeling van de wetgeving, die op dit moment nog in voorbereiding is."

Voorkomen beter dan genezen

Ze vervolgt: "Een insteek voor het asbestdakenverbod vanuit preventie - zoals de fractie van de SP suggereert - heeft vanzelfsprekend de voorkeur boven handhaving: voorkomen is beter dan genezen. De fractie van de SP doet veel concrete voorstellen, waarvoor dank. Maar voor zulke concrete voorstellen is het wat het college betreft nog een beetje te vroeg: daarvoor moet eerst meer duidelijk worden. Daarmee gaan wij in 2019 eerst aan de slag."