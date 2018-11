Hakim Ziyech twee weken aan de kant met blessure

AMSTERDAM - Ajax moet het de komende twee weken stellen zonder Hakim Ziyech. De Marokkaans international heeft tijdens de interlandperiode bij zijn land een blessure aan zijn knie opgelopen.

Dat meldt Ajax op via de officiele kanalen. Onderzoek in Amsterdam heeft maandagmiddag uitgewezen dat Ziyech (25) een verrekking aan de binnenband van zijn rechterknie heeft. Hij liep de blessure op na het duel tussen Marokko en Kameroen, waarin hij overigens ook tweemaal trefzeker was.

Wanneer Ziyech inderdaad twee weken niet inzetbaar is, mist hij competitieduels met NAC Breda en ADO Den Haag en bovendien het Champions League-treffen met AEK Athene in Griekenland. De technisch begaafde speler scoorde dit seizoen al zeven keer in de eredivisie en was bovendien al twee keer trefzeker in de Champions League.