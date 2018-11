Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Noor rent in New York ruim vierduizend euro bij elkaar voor Nieuw Unicum Foto: Stichting Nieuw Unicum

ZANDVOORT - De 18-jarige Noor Winkeler heeft maandag een cheque van 4392 Euro overgedragen aan de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum in Zandvoort. Voor dat bedrag heeft ze wel heel erg haar best gedaan, ze rende namelijk de marathon van New York. En dat allemaal voor goede vriend van de familie, Koen Heringa, die in Nieuw Unicum woont.

Koen woont zo'n vier jaar in Nieuw Unicum. Hij heeft de zenuwziekte Multiple Sclerose (MS). Noor wilde graag wat doen voor Koen en had als doel gesteld om tijdens de marathon van New York per kilometer honderd euro op te halen. NH Nieuws zocht Koen en Noor nog op, vlak voordat ze naar New York vertrok. Uiteindelijk heeft ze zelfs dus nog een paar euro's extra opgehaald. Met het geld kan de stichting een nieuw oefenapparaat kopen, waar Koen en de andere bewoners weer veel profijt van zullen hebben.