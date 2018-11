Primeur voor Corendon: als eerste met Boeing 737 MAX 9 op Schiphol

SCHIPHOL - Corendon krijgt volgend jaar als eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij de Boeing 737 MAX 9. De airline voegt er twee van in de vloot en neemt afscheid van een oudere Boeing 737-800. De MAX 9 is pas sinds dit jaar op de markt.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Boeing 737 MAX 9 is zuiniger en stiller dan de generatie Boeing 737's waarmee de Nederlandse tak van Corendon nu uitsluitend vliegt. "Winst voor milieu en portemonnee", aldus de maatschappij. De passagiers moeten wel rekening houden met vollere vluchten, want in vergelijking met een 737-800 kunnen er 24 meer stoelen in. De Corendon MAX 9 biedt plaats aan 213 passagiers.

Lees ook: Spectaculaire vlootvernieuwing bij TUI, minder 'herrie' voor omwonenden Schiphol

De eerste MAX 9 verwacht Corendon in mei bij de Boeing-fabriek in Everett, in de Amerikaanse staat Washington, op te halen. Het tweede exemplaar volgt een jaar later. Uiteindelijk houdt de maatschappij dan twee MAX 9's en twee 737-800's over in haar vloot.

Hier zie je de eerste testvlucht met de Boeing 737 MAX 9:



TUI

Ook TUI Fly Nederland start spoedig met een vlootvernieuwing. Die maatschappij vervangt haar oude Boeing 737's door de MAX 8. Naar verwachting zal volgende maand de eerste Nederlandse TUI MAX 8 op Schiphol landen.

KLM

Bij KLM en Transavia wordt ook al serieus naar de MAX gekeken als vervanging voor de huidige 737-vloot. Maar bij die maatschappijen is nog geen definitieve beslissing genomen.

Corendon en TUI profiteren straks van lagere havengelden op Schiphol als beloning voor het inzetten van stillere en schonere vliegtuigen. Omwonenden van Schiphol moeten dankzij dit soort vlootvernieuwingen minder last krijgen van vliegtuigherrie.