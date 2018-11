Deel dit artikel:













Samenvatting: De Noord-Hollandse korfbalderby Blauw-Wit - KZ Foto: NH Sport

AMSTERDAM - Het is altijd leuk de streekderby in het zaalkorfbal tussen Blauw-Wit en KZ. Het was ook spannend tot Blauw-Wit er in de tweede helft vandoor ging. Voor wie er niet bij kon zijn hebben we altijd de samenvatting nog.

Lees ook: Blauw-Wit slaat na rust toe in streekderby tegen KZ We hebben natuurlijk ook de reacties van de coaches nog, die na afloop terugkeken op het duel.