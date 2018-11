Terugkeer Formule 1-race op circuit Zandvoort stapje dichterbij door 'Max-factor'

ZANDVOORT - Positief nieuws voor racefans en Zandvoort: de eigenaren van de Formule 1 bevestigen vandaag voor het eerst dat ze een Nederlandse Grand Prix vanwege 'the Max-factor' in 2020 graag terug op de racekalender willen hebben.

"We zijn zeer geïnteresseerd in een race in Nederland", zegt commercieel directeur Sean Bratches van Liberty Media vandaag tegen persbureau Reuters. "We voeren productieve gesprekken en ik ben voorzichtig optimistisch dat het gaat lukken en we gaan profiteren van de 'Max factor'."

En hoewel Zandvoort en Assen beide nog in de race zijn om gastheer te worden van de Grand Prix, lijkt de kustplaats ook bij de eigenaren favoriet. Ook al zegt Bratches dat niet met zoveel woorden. Historisch

Zandvoort wordt nog altijd beschouwd als een historisch circuit. Tussen 1952 en 1985 streek de Formule 1 bijna ieder jaar neer in de Noord-Hollandse badplaats. Niki Lauda was 33 jaar geleden (1985) de laatste winnaar. Historische races in Europa hebben het moeilijk. De contracten met de circuits van Silverstone (Engeland), Monza (Italië) en Hockenheim (Duitsland) lopen volgend jaar af en het is maar de vraag of Liberty nieuwe overeenkomsten tekent. De drie genoemde circuits hebben het financieel moeilijk. Raceverleden

"Vanuit historisch oogpunt willen we graag verder met circuits waar een roemrijk raceverleden ligt, want dat is belangrijk voor de Formule 1. Aan de andere kant: we zijn een beursgenoteerd bedrijf met een verplichting aan onze partners om hun investeringen in de sport te maximaliseren", aldus Bratches.

De BBC rept vandaag niet eens over Assen en lijkt een terugkeer naar het duinencircuit te zien zitten. De Britse omroep verwijst naar de Jumbo-dagen met Max Verstappen en dat de tribunes dan gevuld zijn met 110.000 fans. Twee F1-coureurs lieten weten zeer te spreken te zijn over het Zandvoortse asfalt. Onder hen ook Esteban Ocon, die Max Verstappen in Brazilië nog belette te winnen.

Eerder vertelde prins Bernhard aan NH Nieuws wat hij vindt van de mogelijk terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort: