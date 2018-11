Deel dit artikel:













Vijf Enkhuizers staan op kandidatenlijst SP voor Provinciale Staten Foto: ANP Foto

ENKHUIZEN - Bij de komende verkiezingen - voor de Provinciale Staten van Noord-Holland op 20 maart 2019 - staan vijf SP'ers uit Enkhuizen op de kandidatenlijst. Dat is bijna twee keer zoveel dan in 2015, toen drie Enkhuizers voor de SP op de lijst stonden. Al jarenlang is de SP, met vier zetels, de grootste fractie in de gemeenteraad van Enkhuizen.

Alle SP-leden uit Noord-Holland kwamen dit weekend bijeen in Enkhuizen om de kandidatenlijst vast te stellen. Er zitten op dit moment zes SP'ers in de Provinciale Staten, onder wie één Enkhuizer: Wim Hoogervorst. Hij staat nu weer op de lijst, zo werd dit weekend bekend, en is met zijn derde plek de hoogst genoteerde Enkhuizer. De andere inwoners uit Enkhuizen op de lijst zijn: Baris Ermis op plaats 10, Margreet Keesman op plaats 20, Gelske Nauto op plaats 21 en Joop Knukkel op plaats 29. In 2015 stond, naast Hoogervorst en Keesman, ook Wim Stolk op de kandidatenlijst. Lees ook: 'Coalitie vormen in Enkhuizen is onmogelijk' De afgelopen jaren hield Statenlid Hoogervorst zich vooral bezig met verkeer, vervoer en financiën. Hij is blij dat hij weer op de lijst is gezet, zo blijkt uit een reactie van hem tegenover het Noordhollands Dagblad: "Het voelt als een enorme waardering voor het werk dat ik de afgelopen vier jaar heb gedaan in Noord-Holland. Ik ben er trots op dat ik de kans krijg om ook de komende vier jaar verder te werken aan een sociaal en rechtvaardig Noord-Holland." 💬 Whatsapp ons!

