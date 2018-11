Bijna weer fitte Helmer: "Hoop voor de winterstop in actie te komen"

ALKMAAR - Jeremy Helmer traint weer steeds vaker mee met de hoofdselectie van AZ. Zijn hamstringblessure duurt nu al bijna een jaar, maar het einde is in zicht voor de aanvaller uit Diemen. "Ik heb me nog niet zo goed gevoeld."

"Het is lekker om weer spelers uit te spelen en geen pilonnen. Dat het weer echt ergens omgaat, daar haal ik wel veel plezier uit." Dat straalt de 21-jarige technicus ook uit op de trainingen. Stijlvol en met veel gevoel voor ruimte beweegt hij zich over de Alkmaarse grasmat.

Hagel en storm

In de uitwedstrijd tegen FC Utrecht vlak na de winterstop stond Helmer in de basis, maar een paar trainingen later liep hij zijn hamstringkwetsuur op. Zo'n zware blessure had hij nog niet eerder meegemaakt. "Voetbal is me hobby en soms dacht ik shit bij koud weer als we naar buiten moesten. Nu maakt het me niet uit of het nou aan het hagelen of aan het stormen is. Ik heb gewoon zin om te voetballen."

"Voor de winterstop in actie"

Wanneer de linksbuiten weer te bewonderen is in de eredivisie dat is nog onduidelijk. Helmer wil daar gaan datum aan vastplakken. "Ik heb al paar keer het gevoel gehad dat ik bijna fit was en dan ging het daarna net niet goed. Daarom wil ik niet te snel zeggen dat het helemaal top is. Ik hoop wel voor de winterstop weer in actie te komen voor ons team."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Helmer. Dit weekend tegen VVV Venlo is hij er nog niet bij. Van de wedstrijd in Limburg doet NH Sport live verslag. Op facebook via de pagina NH Sport en op deze site.